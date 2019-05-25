СМИ: "Ливерпуль" намерен продать Шачири

Нападающий "Ливерпуля" Джердан Шачири может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Как утверждает Daily Star, мерсисайдцы готовы продать 27-летнего швейцарца.

"Ливерпуль" рассматривает в качестве замены Шачири полузащитника "Вильярреала" Самуэля Чиквуэзе. Transfermarkt оценивает 19-летнего нигерийца в 10 миллионов евро. Шачири же стоит 25 миллионов евро, по мнению данного портала.

В текущем сезоне Чиквуэзе провел 38 матчей за "Вильярреал", забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи. Шачири принял участие в 30 встречах в составе "Ливерпуля", отметившись 6 забитыми мячами и 5 голевыми пасами.

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