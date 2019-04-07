СМИ: "Ливерпуль" и "Челси" сразятся за Левандовски

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски попал в сферу интересов двух английских клубов. Как утверждает The Sun, на 30-летнего поляка претендуют "Ливерпуль" и "Челси".

Отметим, что "Челси" постарается подписать Левандовски, если трансферный запрет, наложенный на клуб, будет отсрочен в случае удачной апелляции. "Бавария" готова продать футболиста за 70 миллионов фунтов стерлингов.

В текущем сезоне Левандовски провел 39 матчей за "Баварию", забил 35 голов и отдал 7 результативных передач.

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