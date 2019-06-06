СМИ: "Ливерпуль" готов заплатить 80 миллионов евро за Пепе

Нападающий "Лилля" Николя Пепе может перейти в "Ливерпуль", сообщает L'Equipe. 23-летний форвард сборной Кот-д'Ивуара стал вторым бомбардиром чемпионата Франции.

"Интер" предложил за форварда 70 миллионов евро, но "Ливерпуль" перебил предложение на 10 миллионов. В 41 матче прошедшего сезона на счету Пепе 22 гола и 11 результативных передач. "Лилль" обеспечил второе место и участие в групповом турнире Лиги чемпионов-2019/20. Ранее главный тренер команды Кристоф Галтье сообщил, что Пепе покинет клуб.

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