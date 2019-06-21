СМИ: "Ливерпуль" готов вести переговоры по Мане с суммы в 180 миллионов евро

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане попал в сферу интересов "Реала". Как сообщает A Bola, "красные" не готовы расставаться с 27-летним сенегальцем, которого приоритетной целью сделал главный тренер мадридцев Зинедин Зидан. "Ливерпуль" будет вести переговоры о его продаже только с суммы в 180 миллионов евро.

У Мане контракт с "Ливерпулем" рассчитан до 2023 года. В прошлом сезоне Мане в чемпионате Англии провел 36 матчей, забив 22 мяча. В Лиге чемпионов на его счету 13 матчей и четыре гола.