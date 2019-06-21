СМИ: "Лион" предложил двухлетний контракт Косьельни

Защитник "Арсенала" Лоран Косьельни может перебраться в чемпионат Франции. "Лион" предложил 33-летнему французу двулетний контракт, сообщает Footmercato.

Отмечается, что защитник желает вернуться во Францию перед завершением карьеры и вряд ли найдет вариант лучше. На его место "канониры" рассматривают Армандо Иццо из "Торино" и Вильяма Салиба из "Сент-Этьена". Также "Арсенал" должен будет назначить нового капитана.

В сезоне-2018/19 Косьельни сыграл в 31 матче во всех турнирах и отметился тремя голами. Контракт Лорана рассчитан до лета 2020 года.

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