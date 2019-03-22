СМИ: Лэмпард и Эшпириту Санту – основные кандидаты на пост главного тренера "Челси"

Руководство "Челси" недовольно успехами главного тренера Маурицио Сарри и ведет переговоры с двумя основными кандидатами, сообщает Transfer Site.

Одним из них является бывший игрок синих, а ныне главный тренер "Дерби Каунти" Фрэнк Лэмпард. Второй кандидат – Нуну Эшпириту Санту, который возглавляет "Вулверхэмптон". Его контракт с "волками" истекает в конце июня 2021 года.

"Челси" занимает 6-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 57 очков после 30 туров. Кроме того, "синие" вылетели из Кубка Англии, уступив "Манчестер Юнайтед" в 1/8 финала (0:2), а также проиграли в финале Кубка лиги "Манчестер Сити" (0:0, 3:4 - по пен.).

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