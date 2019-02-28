СМИ: "Лацио" и "Милан" претендуют на Фалькао

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао попал в сферу интересов двух итальянских клубов. Как утверждает портал Goal со ссылкой на испанские СМИ, на 33-летнего колумбийца претендуют "Лацио" и "Милан".

Фалькао может покинуть "Монако", если клуб не попадет в зону еврокубков по итогам текущего сезона. Монегаски занимают 16-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 25 очков после 26 туров. Transfermarkt оценивает Фалькао в 12 миллионов евро, его контракт с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2020 года.

В текущем сезоне Фалькао провел 29 матчей за "Монако" и забил 12 голов.

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