СМИ: Криштиану Роналду хочет уговорить Хамеса Родригеса перейти в "Ювентус"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет пригласить полузащитника "Реала" Хамеса Родригеса, который на правах аренды выступает за "Баварию"​, в итальянский клуб, сообщает Marca.

По информации СМИ, 33-летний португалец пытается убедить 27-летнего колумбийца перейти в "Ювентус" следующим летом. Арендное соглашение Родригеса с "Баварией" истекает летом 2019 года и если мюнхенцы не волспользуются правом выкупа хавбека, то футболист вернется в "Реал".

Роналду играл вместе с Родригесом в "Реале" с 2014 по 2017 год.

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