СМИ: Коутинью хочет покинуть "Барселону"

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутинью недоволен своим положением в команде и хочет покинуть клуб, утверждает Cadena SER. По информации СМИ, 26-летний бразилец в беседе со своим окружением признался, что ему грустно в Испании. Хавбек недоволен, что все пошло не так и ему не удалось адаптироваться в "Барселоне".

Портал transfermarkt.de оценивает Коутинью в 100 миллионов евро. В текущем сезоне хавбек провел 54 матча за "Барселону", забил 11 голов и отдал 5 голевых передач.

Ранее сообщалось, что летом "Барселону" могут покинуть: голкипер Яспер Силлессен, нападающие Андре Гомеш и Малком, полузащитники Филиппе Коутинью, Денис Суарес, Рафинья и защитник Марк Кукурелья.

Все о трансферах – здесь