СМИ: Конте не хочет видеть Икарди в "Интере"

Нападающий "Интера" Мауро Икарди может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Как утверждает Gazzetta dello Sport, 26-летнего аргентинца не хочет видеть в команде Антонио Конте, который в ближайшее время возглавит "нерадзурри".

Итальянский специалист не ставит под сомнение игровые качества Икарди, однако не хочет повторения скандала с продлением контракта, который случился во время работы Лучано Спаллетти на посту главного тренера "Интера". Миланский клуб готов продать форварда за 80 миллионов евро. На него претендуют "Ювентус" и "Атлетико".

В минувшем сезоне Икарди провел 37 матчей за "Интер", забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи.

Все о трансферах - здесь