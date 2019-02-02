СМИ: Китайские клубы проявляют интерес к Хамшику

Полузащитник "Наполи" Марек Хамшик входит в сферу интересов клубов из чемпионата Китая, сообщают итальянские СМИ.

Ранее появилась информация, что словака хочет подписать "Гуанчжоу Эвергранде", который возглавляет Фабио Каннаваро, а ассистентом главного тренера является его брат Паоло. По данным Rai Sport, игрока хочет видеть у себя также "Хэбэй Чайна Форчун". Трансферное окно в чемпионате Китая еще открыто.

31-летний Марек Хамшик в текущем сезоне провел 18 матчей за "Наполи" и забил один мяч при одной голевой передаче.

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