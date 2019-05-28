СМИ: Кавани дал согласие на переход в "Атлетико"

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани в летнее трансферное окно может перейти в "Атлетико", утверждает El Mundo Deportivo. Переезд 32-летнего уругвайца будет зависеть от возможного ухода нападающего Диегу Косты​.

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне ищет варианты усиления атакующей линии. Кавани входит в список приоритетных приобретений. Футболист дал предварительное согласие на переход к "матрасникам". Контракт уругвайца с "ПСЖ" действует до 30 июня 2020 года.

В сезоне-2018/19 Кавани провел 33 матча за "ПСЖ", забил 23 гола и отдал 9 голевых передач.

Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 50 миллионов евро.

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