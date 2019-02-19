СМИ: капитан "Стремсгодсета" Глеснес может перейти в "Краснодар" или "Локомотив"

Капитан норвежского "Стремсгодсета" Якоб Глеснес может продолжить карьеру в России. Как утверждает Sportshjørnet.com, на 24-летнего норвежца претендуют "Краснодар" и "Локомотив". В январе сообщалось, что к покупке Глеснеса был близок ЦСКА.

Клубы уже согласовали финансовые условия со "Стремсгодсетом". Игроку предстоит выбор между двумя командами. Он также может остаться в норвежском клубе.

Контракт Глеснеса со "Стремсгодсетом" рассчитан до 2020 года. Transfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро.

Глеснес выступает за "Стремсгодсет" с 2016 года. Он провел 80 матчей за эту команду, забил 3 гола и отметился 3 результативными передачами.

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