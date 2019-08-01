СМИ: "Интер" попытается подписать Дибалу

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала входит в сферу интересов "Интера", сообщают итальянские СМИ.

По данным Corriere dello Sport, "Интер" попробует воспользоваться ситуацией с аргентинцем. Ранее сообщалось, что он не хочет переходить в "Манчестер Юнайтед". "Юве" хотел бы обменять его на Ромелу Лукаку, но сам футболист серьезно сомневается, так как ему не нравится английский футбол.

25-летний Пауло Дибала в прошедшем сезоне провел 42 матча за "Юве" и забил десять мячей при пяти голевых передачах.

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