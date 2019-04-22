СМИ: "Интер" нашел замену Икарди

"Интер" заинтересован в приобретении нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку. Как утверждает Tuttomercatoweb, "нерадзурри" рассматривают 25-летнего бельгийца в качестве замены форварду Мауро Икарди, который покинет клуб летом.

Лукаку придется пойти на понижение зарплаты в случае перехода в "Интер". Сейчас он зарабатывает около 10 миллионов евро за сезон. Его контракт с "МЮ" истекает 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает бельгийца в 85 миллионов евро.

В текущем сезоне Лукаку провел 43 матча за "МЮ", забил 15 голов и отдал 1 результативную передачу.

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