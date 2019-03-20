СМИ: "Интер" и "Ювентус" претендуют на Кьезу

Нападающий "Фиорентины" Федерико Кьеза может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Как утверждает Gazzetta dello Sport, на 21-летнего итальянца претендуют "Интер" и "Ювентус".

"Фиорентина" требует за Кьезу 60-70 миллионов евро. "Ювентус" готов расстаться с форвардом Дугласом Костой ради покупки молодого игрока. "Интер" готов предложить итальянцу зарплату в размере 4-5 миллионов евро за сезона плюс бонусы.

В текущем сезоне Кьеза провел 31 матч за "Фиорентину", забил 12 голов и отдал 3 результативные передачи.

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