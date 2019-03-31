СМИ: "Интер" и "МЮ" поборются за Ракитича

"Интер" и "Манчестер Юнайтед" претендуют на полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича, сообщают испанские СМИ.

По данным Mundo Deportivo, "Барса" готова расстаться с хорватом. Клуб хочет получить за него 50 миллионов евро. На него претендуют "Интер" и "Манчестер Юнайтед".

31-летний Иван Ракитич в текущем сезоне провел 43 матча за "Барселону" во всех турнирах, забил пять мячей и отдал девять голевых передач. Его контракт истекает летом 2021 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 50 миллионов евро.

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