СМИ: "Интер" хочет приобрести Модрича и Ракитича

"Интер" намерен приобрести двух игроков сборной Хорватии в летнее трансферное окно. Как утверждает Calcio Mercato, "нерадзурри" хотят купить хавбека "Реала" Луку Модрича и полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича.

31-летний Ракитич может покинуть каталонский клуб из-за приобретения на его позицию хавбека "Аякса" Френки де Йонга. Transfermarkt оценивает футболиста 50 миллионов евро. 33-летний Модрич уже был трансферной целью "Интера" прошлым летом - миланский клуб хочет попытаться приобрести его вновь. Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Ракитич провел 42 матча за "Барселону", забил 5 голов и отдал 6 результативных передач. Модрич принял участие в 39 встречах в составе "Реала", отметившись 4 забитыми мячами и 5 голевыми пасами.

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