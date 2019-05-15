СМИ: "Интер" готов отдать за Кьезу 40 миллионов евро и двух игроков

"Интер" готовит предложение в 40 миллионов евро за полузащитника "Фиорентины" Федерико Кьезу, утверждает Corriere dello Sport. Также в сделку могут быть включены два игрока миланской команды Янн Карамо и Зиньо Ванхеусден.

На Кьезу также претендует "Ювентус", готовый предложить 50 миллионов евро. Сама "Фиорентина" надеется получить за 21-летнего итальянца 70 миллионов.

20-летний нападающий Карамо - игрок молодежной сборной Франции, текущий сезон он проводит в "Бордо" на правах аренды. 19-летний бельгийский защитник Ванхеусден в этом сезоне выступает за льежский "Стандард".

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