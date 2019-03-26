СМИ: Игуаин может перейти в "Рому" вместе с Сарри

Форвард "Челси" Гонсало Игуаин может стать игроком "Ромы", сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Corriere della Sera, такой вариант возможен, если главный тренер "Челси" Маурицио Сарри покинет команду и возглавит "Рому". При этом указано, что аргентинец с удовольствием останется в лондонской команде, если Сарри, с которым они также работали в "Наполи", сохранит свой пост.

31-летний аргентинец в текущем сезоне провел семь матчей в чемпионате Англии и забил три мяча. Он играет за команду на правах аренды, его контракт принадлежит "Ювентусу", при этом у "Челси" есть опция выкупа. Первую половину сезона он провел в аренде в "Милане".

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