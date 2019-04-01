СМИ: хавбек "МЮ" Эррера согласовал трехлетний контракт с "ПСЖ"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера близок к подписанию трехлетнего контракта с "ПСЖ", сообщает журналист Daily Record Дункан Каслс. Соглашение 29-летнего испанца с "красными дьяволами" истекает в конце июня 2019 года.

По информации корреспондента, Эррера перейдет в "ПСЖ" на правах свободного агента летом и будет получать около 170 тысяч евро в неделю, когда его оклад в "МЮ" составляет – 120 тысяч.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в 26 матчах "Манчестер Юнайтед", забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.

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