СМИ: Хамес Родригес или Иско могут заменить Дибалу в "Ювентусе"

"Ювентус" рассматривает варианты замены нападающего Пауло Дибалы в случае его ухода, сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Tuttosport, аргентинцем интересуется "Реал". Если переход состоится, взамен "Юве" может приобрести одного из игроков "королевского клуба". Это или Иско, или Хамес Родригес, который на правах аренды выступает за "Баварию". Колумбиец не хочет оставаться в Германии из-за конфликта с главным тренером Нико Ковачем.

25-летний Пауло Дибала в текущем сезоне провел 27 матчей за "Ювентус" и забил семь мячей при шести голевых передачах.

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