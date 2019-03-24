СМИ: Халк может вернуться в "Порту"

Нападающий китайского клуба "Шанхай Шанган" Халк может покинуть в летнее трансферное окно. Как утверждает O Jogo, 32-летний бразилец может вернуться в "Порту", за который выступал с 2008 по 2012 год.

Контракт Халка с "Шанхаем" рассчитан до 31 декабря 2020 года. Transfermarkt оценивает игрока 20 миллионов евро.

Халк выступат за "Зенит" с 2012 по 2016 год. В составе петербургского клуба он становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Халк перешел в "Шанхай" в 2016 году. Он провел за китайский клуб 91 матч во всех турнирах, в которых забил 52 гола и отдал 43 результативные передачи.

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