СМИ: Гюндоган может перейти в "Баварию"

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Как утверждает Sky Germany, на 28-летнего немца претендует "Бавария".

Контракт Гюндогана с "Сити" рассчитан до 30 июня 2020 года. Transfermarkt оценивает игрока в 40 миллионов евро.

Гюндоган выступает за "Сити" с 2016 года. В составе "горожан" он выигрывал чемпионат Англии, Кубок английской лиги (дважды) и Суперкубок этой страны.

В текущем сезоне Гюндоган провел 41 матч за "Сити", в котором забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.

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