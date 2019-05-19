СМИ: Гризманн станет игроком "Барселоны" в эти выходные

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн, который покинет клуб по окончании сезона-2018/19, подпишет контракт с "Барселоной" в ближайшие дни, утверждает Marca.

Ранее главный тренер сине-гранатовых Эрнесто Вальверде хорошо отозвался о Гризманне.

По информации СМИ, представитель 28-летнего француза Севан Кариан проводит переговоры с руководителями "Барселоны" в настоящий момент, чтобы заключить сделку до отъезда форварда в национальную команду. Сборная Франции сыграет 2 июня с Боливией.

Гризманн играет за "матрасников" с 2014 года. В текущем сезоне он провел 47 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 10 голевых передач.

Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 150 миллионов евро.

Источник: игроки "Барселоны" против перехода Гризманна в команду

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