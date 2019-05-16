СМИ: Гризманн не перейдет в "ПСЖ"

Форвард "Атлетико" Антуан Гризманн не станет игроком "ПСЖ", информирует Marca. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны французского клуба.

Ранее "Атлетико" объявил об уходе Гризманна по окончании сезона. Наиболее вероятным вариантом для него на данный момент является "Барселона". "ПСЖ" в первую очередь хочет усилить полузащиту и вратарскую линию. Кроме того, из-за проблем с финансовым фэйр-плей им было бы сложно заплатить требуемые 120 миллионов евро. В СМИ также сообщалось об интересе к нему со стороны "Баварии".

В текущем сезоне 28-летний футболист провел 47 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 10 голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 150 миллионов евро.

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