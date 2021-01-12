СМИ: Гончаренко заинтересован в трансфере хавбека «Фенербахче» Туфана в ЦСКА

Турецкий журналист Экрем Конур в Twitter сообщил, что главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заинтересован в подписании армейцами полузащитника «Фенербахче» Озана Туфана.

По данным источника, стороны продолжают переговоры о трансфере 25-летнего хавбека.

Ранее в СМИ была информация, что российский клуб готов заплатить за футболиста 10 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Туфан провел в составе «Фенербахче» 17 матчей, забил 4 мяча и сделал 5 результативных передач. Контракт хавбека с клубом рассчитан до лета 2023 года.