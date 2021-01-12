СМИ: Гончаренко заинтересован в трансфере хавбека «Фенербахче» Туфана в ЦСКА
12:36
Турецкий журналист Экрем Конур в Twitter сообщил, что главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заинтересован в подписании армейцами полузащитника «Фенербахче» Озана Туфана.
По данным источника, стороны продолжают переговоры о трансфере 25-летнего хавбека.
Ранее в СМИ была информация, что российский клуб готов заплатить за футболиста 10 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Туфан провел в составе «Фенербахче» 17 матчей, забил 4 мяча и сделал 5 результативных передач. Контракт хавбека с клубом рассчитан до лета 2023 года.
CSKA Moskova, Ozan Tufan transferinde ilk resmi ad?m? att?. CSKA teknik direkt?r? Goncharenko, Ozan'?n yak?ndan takip ediyor. https://t.co/vduf39M01t— Ekrem Konur (@Ekremkonur) January 12, 2021
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