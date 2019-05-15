СМИ: голкипер "Реала" Навас может перейти в "ПСЖ"

Вратарь "Реала" Кейлор Навас, скорее всего, покинет клуб в летнее трансферное окно. Как утверждает портал Goal, на 32-летнего костариканца претендует "ПСЖ".

Навас готов покинуть "Реал" - он хочет получать больше игровой практики. Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2020 года.

Навас выступает за "Реал" с 2014 года. В составе "королевского клуба" он выигрывал чемпионат Испании, а также трижды становился победителем Лиги чемпионов.

В текущем сезоне Навас провел 20 матчей за "Реал", в которых пропустил 19 голов.

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