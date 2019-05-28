СМИ: Гетце может перейти в "Арсенал"

Полузащитник "Боруссии" Марио Гетце может продолжить карьеру в "Арсенале". Как сообщает Bild, 26-летний немец сомневается в том, стоит ли продлевать контракт со "шмелями", а "канониры" следят за этой ситуацией.

Гетце хочет увеличения заработной платы, однако "Боруссия" не готова идти на этот шаг. "Арсенал" же готов удовлетворить финансовые требования хавбека. Transfermarkt оценивает немца в 18 миллионов евро.

В минувшем сезоне Гетце провел 34 матча за "Боруссию", забил 7 голов и отдал 7 результативных передач.

Все о трансферах - здесь