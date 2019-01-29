СМИ: "Галатасарай" после слухов о Зе Луише заинтересовался форвардом "Марселя" Митроглу

Форвард "Марселя" Костас Митроглу входит в сферу интересов "Галатасарая", сообщают французские СМИ.

По данным La Provence, стамбульский клуб хочет арендовать грека до конца сезона. Другие варианты - форвард "Спартака " Зе Луиш, форвард "Гуанчжоу Эвергранде" Алан и нападающий пражской "Спарты" Бенджамин Тетте. Турецкие СМИ также сообщали об интересе к форварду "Касмыпаши" Мбайе Дьяну.

30-летний Митроглу в текущем сезоне провел 19 матчей и забил три мяча.

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