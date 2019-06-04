СМИ: Флорентино Перес считает покупку Неймара большим риском

"Реал" исключил вероятность покупки нападающего "ПСЖ" Неймара, утверждает AS. По информации СМИ, лично президент мадридцев Флорентино Перес выступает против идеи перехода 27-летнего бразильца.

Перес считает, что нашумевший скандал вокруг Неймара с обвинениями в изнасиловании окажет дурное влияние на репутацию клуба, учитывая тот факт, что форвард выступал за "Барселону"​ с 2013 по 2017.

Ранее сообщалось, что три недели назад агент Неймара встречался с Пересом в Испании.

В сезоне-2018/19 Неймар провел 28 матчей в составе "ПСЖ", забил 23 гола и отдал 13 голевых передач.Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 180 миллионов евро.

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