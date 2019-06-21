СМИ: "Фиорентина" хочет вернуть Борху Валеро

Полузащитник "Интера" Борха Валеро входит в сферу интересов "Фиорентину", сообщают итальянские СМИ.

Как информирует сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, "фиалки" начали переговоры с игроком, кторый ранее уже выступал за команду. Он перешел в "Интер" в 0217 году. "Нерадзурри" готовы отпустить его за 2-3 миллиона евро.

34-летний Борха Валеро в прошлом сезоне провел 38 матчей за "Интер" и сделал одну голевую передачу.

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