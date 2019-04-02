СМИ: Фекир и Ндомбеле могут покинуть "Лион" летом

Полузащитники "Лиона" Набиль Фекир и Танги Ндомбеле с большей долей вероятности могут покинуть команду в летнее трансферное окно, информирует L'Equipe. 25-летний капитан клуба уже заключил "джентльменское соглашение" с президентом "олимпийцев" Жан-Мишелем Оласом.

По информации СМИ, "Манчестер Сити" и "ПСЖ" заинтересованы в приобретении Ндомбеле. "Горожане" видят в хавбеке замену для 33-летнего бразильца Фернандинью.

Фекир интересен "Реалу" и лично главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан рассчитывает на приобретение 25-летнего француза.

Ранее Фекир неоднозначно прокомментировал свое будущее в "Лионе". Футболист не дал четкого ответа на вопрос о том, продлит ли он контракт с клубом.

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