СМИ: Фалькао побывал в Риме и провел переговоры с "Миланом" и "Лацио"

Форвард "Монако" Радамель Фалькао был замечен в Риме, сообщают итальянские СМИ.

По информации Corriere dello Sport, визит игрока был связан с матчем 1/2 финала Кубка Италии "Лацио" - "Милан" (0:0). Оба клуба проявляют к нему интерес. По данным издания, игрок обсудил возможный трансфер с представителями клубов.

33-летний колумбиец в текущем сезоне провел 28 матчей за "Монако" и забил 10 мячей при двух голевых передачах. Его контракт истекает в 2020 году. Ранее сообщалось, что он покинет команду нынешним летом.

Все о чемпионате Италии - здесь.