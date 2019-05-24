СМИ: Фалькао может покинуть "Монако"

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Как утверждает L’Equipe, на 33-летнего колумбийца претендуют "Валенсия" и "Атлетико".

"Монако" готов продать Фалькао, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Агент игрока Жорже Мендеш уже провел переговоры с вице-президентом монегасков Олегом Петровым по поводу возможного трансфера. Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.

В текущем сезоне Фалькао провел 38 матчей за "Монако", в которых забил 16 голов.

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