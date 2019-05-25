СМИ: "Эвертон" готов отпустить Ришарлисона в "МЮ" за 100 миллионов фунтов

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику "Эвертона" Ришарлисону, утверждает Daily Mirror. Контракт 22-летнего бразильца с "ирисками" действует до 30 июня 2023 года.

По информации СМИ, "Эвертон" готов расстаться с Ришарлисоном за 100 миллионов фунтов стерлингов. Помимо "МЮ" на хавбека претендует "Барселона".

В прошедшем сезоне Ришарлисон провел 38 матчей за "Эвертон", забил 14 голов и отдал 2 голевые передачи.

Портал transfermarkt.de оценивает бразильца в 45 миллионов евро.

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