СМИ: Эриксен задумался о продлении контракта с "Тоттенхэмом"

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен может продлить контракт со "шпорами", утверждает AS. По информации СМИ, 27-летний датчанин хочет остаться в команде, потому что "Реал"​ сфокусировался на приобретении хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

"Тоттенхэм" готов предложить Эриксену новый контракт на четыре года с увеличением заработной платы до шести миллионов в год.

В минувшем сезоне Эриксен провел 51 матч за "Тоттенхэм", забил 10 голов и отдал 17 результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в 85 миллионов евро. Его соглашение со "шпорами" рассчитано до 30 июня 2020 года.

Ранее сообщалось, что "Реал" заинтересован в покупке Эриксена.

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