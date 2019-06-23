СМИ: Эриксен рассматривает варианты с "Манчестер Юнайтед" и "Ювентусом"

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен намерен покинуть клуб. По информации Mirror, он рассматривает варианты с "Манчестер Юнайтед" и "Ювентусом" после того, как "Реал" приобрел Эдена Азара. Предполагается, что лондонский клуб намерен выручить 127 миллионов долларов.

В минувшем сезоне 27-летний полузащитник провел 51 матч за "Тоттенхэм", забил 10 голов и отдал 17 результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в 85 миллионов евро. Его соглашение со "шпорами" рассчитано до 30 июня 2020 года.

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