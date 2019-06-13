СМИ: Эдуарду перейдет из "Витесса" Слуцкого в "Брагу"

Бывший вратарь сборной Португалии Эдуарду продолжит карьеру в родной "Браге", утверждает журналист Низар Кинселл в Твиттере. 36-летний голкипер подпишет двухлетний контракт с командой, в которой начал профессиональную карьеру в 2005 году.

С 2016 года правами на Эдуарду владеет "Челси", но голкипер не провел за лондонцев ни одного матча за два сезона. Прошедший же он отыграл в составе "Витесса" под руководством Леонида Слуцкого. На счету Эдуарду 34 игры за голландскую команду во всех турнирах.