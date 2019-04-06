СМИ: Джеко договорился о контракте с "Вест Хэмом"

Форвард "Ромы" Эдин Джеко согласовал условия личного контракта с "Вест Хэмом", сообщает официальный сайт клуба.

Как информирует Il Tempo, стороны согласовали контракт, но при этом "Вест Хэм" пока не договорился о трансфере с "Ромой". Римский клуб настаивает на 20 миллионах евро в качестве отступных, что не устраивает "молотобойцев". По имеющейся информации, в Лондоне босинец сможет сохранить свою нынешнюю зарплату, а контракт в случае успеха сделки будет рассчитан на два года.

В текущем сезоне 33-летний Эдин Джеко провел 32 матча за "Рому" и забил 12 мячей при восьми голевых передачах. Его контракт действует до лета 2020 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 23 миллиона евро.

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