СМИ: два игрока могут покинуть "МЮ"

"Манчестер Юнайтед" может лишиться двух игроков в летнее трансферное окно. Как утверждает Sky Sports News, хавбек Андер Эррера уже согласовал контракт с "ПСЖ", а полузащитник Хуан Мата ведет переговоры с "Барселоной".

Напомним, контракт 29-летнего Эрреры с "МЮ" истекает этим летом. Это же касается и соглашения 30-летнего Маты.

В текущем сезоне Эррера провел 26 матчей за "МЮ", забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. Мата принял участие в 29 встречах, отметившись 5 забитыми мячами и 2 голевыми пасами.

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