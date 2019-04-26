"Атлетико" собирается выставить на трансфер нападающего Диегу Косту. Как утверждает Mundo Deportivo, за продажу 30-летнего испанца выступил совет директоров мадридского клуба.

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне не поддержал решение руководста. Контракт Косты с клубом рассчитан до 30 июня 2021 года. Transfermarkt оценивает игрока в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Коста провел 21 матч за "Атлетико", забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. Недавно футболист был отстранен на 8 игр за оскорбление арбитра.

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