СМИ: Дибала может перейти в "Реал"

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала может стать игроком "Реала", сообщают итальянские СМИ.

По данным Tuttosport, аргентинец выбирает между двумя вариантами развития карьеры: остаться в "Ювентусе" либо перейти в "Реал". "Старая синьора" при этом не хочет расставаться с игроком.

Ранее британское издание The Sun сообщило, что футболист может покинуть клуб из-за конфликта с главным тренером Массимилиано Аллегри и что им интересуются "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

25-летний Пауло Дибала в текущем сезоне провел 27 матчей за "Ювентус" и забил семь мячей при шести голевых передачах.

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