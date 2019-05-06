Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала летом может покинуть команду, утверждает Calcio Mercato. Контракт 25-летнего аргентинца с "бьянконери" действует до 30 июня 2022 года.

По информации СМИ, "Манчестер Юнайтед" готовится сделать предложение "Ювентусу" о переходе футболиста. "Красные дьяволы" могут заплатить около 100 миллионов евро за Дибалу. "Бавария" также входит в список заинтересованных команд.

Портал transfermarkt.de оценивает Дибалу в 100 миллионов евро.

В текущем сезоне нападающий провел 39 матчей за "Ювентус", забил 10 голов и отдал 6 голевых передач.

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