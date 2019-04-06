СМИ: Депай может заменить Мане в "Ливерпуле"

Полузащитник "Лиона" Мемфис Депай может стать игроком "Ливерпуля", сообщает французское издание L'Equipe.

Сообщается, что "красные" рассматривают голландца в качестве замены для Садио Мане. Сенегальца хочет приобрести "Реал". Игрок "Лиона" считает, что он готов покинуть Францию ради более сильного чемпионата.

25-летний Мемфис Депай в текущем сезоне провел 39 матчей за "Лион" и забил восемь мячей при 14 голевых передачах. Его контракт истекает летом 2021 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 50 миллионов евро.

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