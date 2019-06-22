СМИ: Делф может покинуть "Манчестер Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Фабиан Делф может покинуть команду, сообщают британские СМИ.

По данным Daily Mail, англичанин сменит клуб, если "Сити" пополнит полузащитник "Атлетико" Родри. В таком случае у футболиста станет еще меньше игрового времени, чем раньше.

Чемпионы Англии готовы продать игрока, чтобы не пришлось отпускать его бесплатно через год после истечения контракта. "Сити" может отпустить его в "Галатасарай", который интересуется хавбеком.

В прошедшем сезоне 29-летний Фабиан Делф провел 20 матчей за "Сити" и сделал одну голевую передачу.

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