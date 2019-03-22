СМИ: де Лигт хочет продолжит карьеру исключительно в "Барселоне"

Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт хочет стать игроком "Барселоны", сообщают испанские СМИ.

По данным Mundo Deportivo, футболист желает выступать именно в "Барсе" - другие варианты его не устраивают. Об этом он сказал своему агенту Мино Райоле и попросил сделать все возможное для перехода. Также голландец не считает финансовый фактор главным в выборе места продолжения карьеры. Ранее сообщалось, что сине-гранатовые сделали предложение амстердамскому клубу по игроку в размере 60 миллионов евро.

19-летний футболист в текущем сезоне провел 42 матча за "Аякс" и забил четыре мяча при двух голевых передачах.

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