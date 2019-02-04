СМИ: де Лигт хочет присоединиться к де Йонгу в "Барселоне"

Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт хочет перейти в "Барселону". Как утверждает Mundo Deportivo, каталонский клуб намерен подписать 19-летнего голландца летом.

"Барселона" готова предложить за де Лигта 75 миллионов евро. Еще одним претендентом на футболиста является "ПСЖ".

Напомним, "Барселона" в январское трансферное окно подписала одноклубника де Лигта - хавбека Френки де Йонга. 21-летний игрок присоединится к сине-гранатовым летом.

В текущем сезоне де Лигт провел 33 матча за "Аякс", забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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