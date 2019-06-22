СМИ: Де Лигт близок к переходу в "Ювентус"

Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт открыт к варианту с "Ювентусом", сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. По данным же голландского издания De Telegraaf, футболист близок к переходу в "Юве". Сумма трансфера составит 70 миллионов евро, а его зарплата - 20 миллионов евро в год.

Ди Марцио указывает, что спортивный директор "Юве" Фабио Паратичи проведет переговоры как с "Аяксом", так и с самим игроком. Ранее он решил не переходить в "Барселону", не увенчались успехом и переговоры с "ПСЖ".

В прошедшем сезоне 19-летний Маттейс де Лигт провел 55 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи. Голландец помог "Аяксу" выиграть чемпионат Голландии, Кубок страны и дойти до полуфинала Лиги чемпионов. В составе сборной 19-летний футболист стал финалистом Лиги наций​.

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