СМИ: ЦСКА заплатит 2 миллиона евро за защитника "Эшторила"

ЦСКА близок к приобретению защитника "Эшторила" Аилтона, сообщает A Bola. Отмечается, что за 22-летнего бразильца армейцы заплатят порядка двух миллионов евро. Игрок выступает на левом фланге обороны.
Отмечается, что российский клуб оплатит 60 процентов прав на футболиста, а остальные 15 принадлежат "Флуминенсе", бывшему клубу.
В минувшем сезоне он провел 23 матча в клубных турнирах и забил один мяч. Всего за "Эшторил" на его счету 34 встречи и три гола. Портал Transfermarkt оценивает Аилтона в 300 тысяч евро.
ravilius777
Бразилиада намечается) как в старые добрые времена при Газзаеве
00:45
Морозов95
гинер шишек что ли покурил, здесь ошибка, наверняка цена 120 000
21:23 7 июня
Mark Krass
Паснаход, по себе людей не судят, школоло.Тебе еще егэ сдавать.
20:34 7 июня
S.U.B.A.
Скоро эту клоунаду под названием РФПЛ вообще никто не вспомнит!
19:37 7 июня
Паснаход
Нищеброды армейские, побираются что где плохо лежит))
19:33 7 июня
warning_CSKA_is_here
Ну что за фигня написана? "Отмечается, что российский клуб оплатит 60 процентов прав на футболиста, а остальные 15 принадлежат "Флуминенсе", бывшему клубу." Алоха! 60+15=75
19:10 7 июня
Vlаdimir
А что с Щенниковым? На лавку?
18:56 7 июня
shpasic
выгодный курс. игрок стоит 300 тыс, но его купят за 2 миллиона, причём не его, а 15% от него)
18:56 7 июня
ZohanDvir
в Латинской Америке, особенно Бразилия и Аргентина, редко встретишь молодого игрока чей трансфер в одних руках. Обычно агент, какая-нить инвестиционная группа, папа, брат-сват. Бывает что клубу принадлежит лишь процентов 15-20 и они собссна никак не влияют на игрока. Заиграл хоть чуть, интерес у клуба посильнее и всё - они его тупо уводят, заплатив клубу сущие копейки
18:45 7 июня
Ратислав
ЦСКА оплатит 60%, а остальные 15%.... Остальные 15%.... 15, Карл!!!
18:35 7 июня