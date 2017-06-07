СМИ: ЦСКА заплатит 2 миллиона евро за защитника "Эшторила"

ЦСКА близок к приобретению защитника "Эшторила" Аилтона, сообщает A Bola. Отмечается, что за 22-летнего бразильца армейцы заплатят порядка двух миллионов евро. Игрок выступает на левом фланге обороны.

Отмечается, что российский клуб оплатит 60 процентов прав на футболиста, а остальные 15 принадлежат "Флуминенсе", бывшему клубу.

В минувшем сезоне он провел 23 матча в клубных турнирах и забил один мяч. Всего за "Эшторил" на его счету 34 встречи и три гола. Портал Transfermarkt оценивает Аилтона в 300 тысяч евро.