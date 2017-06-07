18:17 7 июня | ФУТБОЛ — Трансферы

СМИ: ЦСКА заплатит 2 миллиона евро за защитника "Эшторила"

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ЦСКА близок к приобретению защитника "Эшторила" Аилтона, сообщает A Bola. Отмечается, что за 22-летнего бразильца армейцы заплатят порядка двух миллионов евро. Игрок выступает на левом фланге обороны.

Отмечается, что российский клуб оплатит 60 процентов прав на футболиста, а остальные 15 принадлежат "Флуминенсе", бывшему клубу.

В минувшем сезоне он провел 23 матча в клубных турнирах и забил один мяч. Всего за "Эшторил" на его счету 34 встречи и три гола. Портал Transfermarkt оценивает Аилтона в 300 тысяч евро.

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КОММЕНТАРИИ (10)
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ravilius777

Бразилиада намечается) как в старые добрые времена при Газзаеве

00:45

Морозов95

гинер шишек что ли покурил, здесь ошибка, наверняка цена 120 000

21:23 7 июня

Mark Krass

Паснаход, по себе людей не судят, школоло.Тебе еще егэ сдавать.

20:34 7 июня

S.U.B.A.

Скоро эту клоунаду под названием РФПЛ вообще никто не вспомнит!

19:37 7 июня

Паснаход

Нищеброды армейские, побираются что где плохо лежит))

19:33 7 июня

warning_CSKA_is_here

Ну что за фигня написана? "Отмечается, что российский клуб оплатит 60 процентов прав на футболиста, а остальные 15 принадлежат "Флуминенсе", бывшему клубу." Алоха! 60+15=75

19:10 7 июня

Vlаdimir

А что с Щенниковым? На лавку?

18:56 7 июня

shpasic

выгодный курс. игрок стоит 300 тыс, но его купят за 2 миллиона, причём не его, а 15% от него)

18:56 7 июня

ZohanDvir

в Латинской Америке, особенно Бразилия и Аргентина, редко встретишь молодого игрока чей трансфер в одних руках. Обычно агент, какая-нить инвестиционная группа, папа, брат-сват. Бывает что клубу принадлежит лишь процентов 15-20 и они собссна никак не влияют на игрока. Заиграл хоть чуть, интерес у клуба посильнее и всё - они его тупо уводят, заплатив клубу сущие копейки

18:45 7 июня

Ратислав

ЦСКА оплатит 60%, а остальные 15%.... Остальные 15%.... 15, Карл!!!

18:35 7 июня